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Знаменитое обручальное кольцо Кейт Миддлтон предназначалось для Меган Маркл

Легендарное кольцо с огромным синим сапфиром в обрамлении из целой россыпи бриллиантов, которое когда-то принадлежало принцессе Диане, сегодня красуется на безымянном пальце Кейт Миддлтон. Но недавно стало известно, что это украшение должно было достаться Меган Маркл.

К Кейт Миддлтон знаменитое обручальное кольцо попало, когда старший сын принцессы Дианы принц Уильям преподнес ей его перед свадьбой. Но теперь выясняется, что предназначалось это украшение вовсе не герцогине Кембриджской. После смерти супруги Чальза Виндзора встал вопрос о том, что делать с коллекцией ее драгоценностей. По давно сложившейся традиции их должны были оставить на хранении в Букингемском дворце. А вот сыновьям покойной в память о матери было предложено взять себе по одному экземпляру.

Как рассказал прессе бывший королевский служащий Пол Баррел, принц Уильям тогда выбрал себе дорогие часы бренда Cartier, в то время как его младший брат остановил выбор на том самом кольце. Получается, что полноправным его владельцем был именно принц Гарри. Как узнала пресса, когда принц Уильям рассказал младшему брату, что собирается связать себя узами брака с Кейт Миддлтон, тот решил передать ему семейную реликвию. Именно так кольцо, которое вполне могло оказаться на пальце Меган Маркл, сегодня считается полноправной собственностью герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:23

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