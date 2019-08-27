Джон Траволта едва не отдал награду Тейлор Свифт другой женщине

Справедливости ради, стоит отметить, что женщина, которую выбрал Траволта вместо популярной певицы, была очень похожей на Тейлор Свифт. Получать свою награду певица вышла на сцену в сопровождении многочисленной команды, в которой была также актриса Джейд Джоли – именно она сыграла Тейлор Свифт в клипе на композицию «You Need to Calm Down», за которую певицу и удостоили почетной награды. Это и спутало Траволту, который в итоге подошел вручать статуэтку именно актрисе.Сама же Джоли сначала немного смутилась, но все же нашла выход из ситуации: она обняла кинозвезду, не став принимать у него из рук награду. «Я почти получила свою первую престижную награду этим вечером, благодаря актеру Джону Траволте», - написала актриса позднее на своей страничке в Instagram.