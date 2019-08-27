Джон Траволта едва не отдал награду Тейлор Свифт другой женщине
Известный американский актер, певец и танцор Джон Траволта во время вручения ежегодной премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в минувшее воскресенье, всерьез оконфузился. Артисту доверили вручить статуэтку премии певице Тейлор Свифт за победу в номинации «Видео года», но 65-летний артист спутал звезду с другой женщиной.
Справедливости ради, стоит отметить, что женщина, которую выбрал Траволта вместо популярной певицы, была очень похожей на Тейлор Свифт. Получать свою награду певица вышла на сцену в сопровождении многочисленной команды, в которой была также актриса Джейд Джоли – именно она сыграла Тейлор Свифт в клипе на композицию «You Need to Calm Down», за которую певицу и удостоили почетной награды. Это и спутало Траволту, который в итоге подошел вручать статуэтку именно актрисе.
Сама же Джоли сначала немного смутилась, но все же нашла выход из ситуации: она обняла кинозвезду, не став принимать у него из рук награду. «Я почти получила свою первую престижную награду этим вечером, благодаря актеру Джону Траволте», - написала актриса позднее на своей страничке в Instagram.
Справедливости ради, стоит отметить, что женщина, которую выбрал Траволта вместо популярной певицы, была очень похожей на Тейлор Свифт. Получать свою награду певица вышла на сцену в сопровождении многочисленной команды, в которой была также актриса Джейд Джоли – именно она сыграла Тейлор Свифт в клипе на композицию «You Need to Calm Down», за которую певицу и удостоили почетной награды. Это и спутало Траволту, который в итоге подошел вручать статуэтку именно актрисе.
Сама же Джоли сначала немного смутилась, но все же нашла выход из ситуации: она обняла кинозвезду, не став принимать у него из рук награду. «Я почти получила свою первую престижную награду этим вечером, благодаря актеру Джону Траволте», - написала актриса позднее на своей страничке в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:14