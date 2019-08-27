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В России нашли город, застрявший в лихих девяностых

Российский город Волжск, словно и не выбирался из «лихих девяностых». Как утверждает корреспондент издания «Аргументы недели», проживший здесь пару недель, в городе все еще живут по так называемым «понятиям».
В России нашли город, застрявший в лихих девяностых

Как только заходит солнце, улицы этого небольшого города оккупируют так называемые «гопники». Сегодня многим из них уже по 40-50 лет, но они все еще считают себя «пацанами». Удивительно, но таковых здесь почти целый город. Небольшой городок в Марий Эл, расположенный у границ с республикой Татарстан, оказался одним из самых бандитских и опасных городов страны. Уберечь от ненужных проблем здесь может только вежливость.

Бандитская среда в Волжске поделена на касты. Существуют здесь неприкасаемые, с такими «нормальный» бандит за один стол не сядет. Есть и обычные «мужики» - нечто вроде середнячков, живущих своей тихой мирной жизнью. А есть те самые «бродяги», которые плевали на обычные законы и живут по законам «пацанским» или «воровским». Бродяги в криминальной среде пользуются заметным уважением.

Такое деление было повсеместным еще в 90-е годы минувшего столетия, но в Волжске, пишет издание, оно сохраняется по сей день. Первые молодежные преступные группы начали появляться в расположенной от Волжска всего в 40 километрах Казани еще в конце 80-х годов. Впоследствии это течение захлестнуло едва ли не всю территорию страны.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:05

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