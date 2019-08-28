Эксперты: Прием пищи до 21:00 снизит риск развития онкологии простаты на 20%





Специалистами было проведено наблюдение за людьми, принимающими пищу до 21:00 и позже. В ходе этого было выяснено, что представители первой группы умели вероятность развития ракового заболевания на 20% ниже. Такие же данные были замечены у тех, кто ел за пару часов до сна. Научная работа показала пониженный риск развития онкологии молочной железы. Эксперты связали это с работой обоих заболеваний в ночную смену, изменением биологических ритмов и циркадными нарушениями.Для самого исследования были взяты более 600 примеров онкологии простаты и 1 205 - молочной железы, а медданные были отобраны случайным образом у женщин и мужчин. Исследователи собирали информацию о сне, питании и хронотипе испытуемых. Таким образом была замечена связь между риском раковых болезней и приемом пищи.