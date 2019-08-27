Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини

На страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитая оперная певица позирует в бассейне в черном стильном купальнике. При этом на показанном кадре прекрасно видно, что за время отдыха оперной диве удалось хорошенько загореть. А в целом образ артистки выглядит просто восхитительно, только подчеркивая основные достоинства ее несколько нестандартной фигуры. «Каникулы закончились», - подписала Нетребко новое фото и добавила, что не очень хочет возвращаться к работе, сопроводив эту надпись грустным эмодзи.В эти дни, к слову, Анна Нетребко находится на фестивале «Новая волна» в Сочи. Так что артистка уже успела показать поклонникам сразу несколько ярких летних образов. В общем, фанаты дивы точно найдут, о чем поговорить и где оставить очередной комментарий с комплиментом.