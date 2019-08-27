Дерзкий образ Ренаты Литвиновой переполошил соцсети

На страничке Ренаты Литвиновой в социальной сети Instagram появилось новое фото, на котором артистка позирует в смелом дерзком образе. Кожаные черные штаны, светлые туфли-лодочки на высоком каблуке, трикотажный топ – в этом комплекте практически все выглядит вызывающе и в то же время стильно. Поэтому под новой публикацией Литвиновой собралось немало восторженных отзывов о ее новом внешнем виде, отметились в комментариях даже некоторые знаменитости.К примеру, Юлия Снигирь написала, что этот образ идеально подходит Литвиновой, а певица Полина Гагарина была еще более лаконичной: «Вот это шик», - написала она.Поклонники же отметили, что увидев новое фото, сразу вспомнили картину Квентина Тарантино под названием «Убить Билла» и сравнили Литвинову с Дерил Ханной. Другие нашли в новом образе артистки аналогии с картинами Вуди Алена. В целом же большинство сошлось во мнении о том, что показанный наряд идеально подходит к характеру и внешности артистки.