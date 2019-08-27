Яна Рудковская посетила "Новую волну" в наряде изумрудного цвета

На открытии Яна Рудковская охотно позировала на камеру фотографов. Для этого события знаменитость отдала предпочтение изумрудному мини-платью с одним плечом. Звезда дополнила свой образ классическими босоножками и круглой серебристой сумочкой.При помощи такого наряда Яна Рудковская выгодно подчеркнула длину и стройность своих ног, что стало предметом обсуждения поклонников в интернете. Некоторые посчитали, что перед публикацией своих снимков знаменитость удлиняет ноги в фотошопе.