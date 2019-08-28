В Таинланде нашли мужчину, которому может быть 128 лет





По информации местных изданий, мужчина проживает в небольшой деревне Монсомбун вместе с супругой, семью детьми и 11 внуками. В документах датой рождения долгожителя числится 9 апреля 1891 года. Несмотря на возраст, мужчина может самостоятельно выходить на прогулку и даже подниматься по лестницам.Родственники жителя Таиланда отмечают, что в свои годы он не имеет проблем с памятью и прекрасно помнит имена всех 11 внуков. Периодически он даже выходит с ними в центр поселка, где прогуливается по нескольку часов.Свое долголетие мужчина связал с употреблением исключительно здоровой пищи. Также с юности он регулярно занимался физическими упражнениями, что позволило избежать ряда возрастных заболеваний.