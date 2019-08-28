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В Таинланде нашли мужчину, которому может быть 128 лет

В Таиланде нашли мужчину, возраст которого может составлять 128 лет. Если информация о дате рождения жителя провинции Удон Тхани подтвердится, он станет самым старым человеком на планете.

По информации местных изданий, мужчина проживает в небольшой деревне Монсомбун вместе с супругой, семью детьми и 11 внуками. В документах датой рождения долгожителя числится 9 апреля 1891 года. Несмотря на возраст, мужчина может самостоятельно выходить на прогулку и даже подниматься по лестницам.

Родственники жителя Таиланда отмечают, что в свои годы он не имеет проблем с памятью и прекрасно помнит имена всех 11 внуков. Периодически он даже выходит с ними в центр поселка, где прогуливается по нескольку часов.

Свое долголетие мужчина связал с употреблением исключительно здоровой пищи. Также с юности он регулярно занимался физическими упражнениями, что позволило избежать ряда возрастных заболеваний.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 04:00

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