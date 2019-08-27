Звезда «Дома-2» Алеся Клочко впервые показала лицо мужа

«Ну, а теперь что скажете? Похожа Сте на Папу? Или все-таки на брата моего? Спустя 1,5 года он впервые разрешил опубликовать совместный снимок», - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.

Считанные часы назад неожиданный сюрприз преподнесла своим поклонникам Алеся Клочко. Молодая мамочка впервые разместила у себя на страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена не только со своей наследницей, но и с любимым мужем.Дело в том, что фанаты Клочко ранее не могли установить, на кого больше похожа ее дочь Стефания – на саму звезду «Дома-2», на ее брата или мужа. В итоге брюнетка решила добавить немного интриги и «включила» в список фолловеров еще и своего мужа, отца девочки.Подписчики Клочко не совсем были готовы к тому, что их любимица все-таки покажет своего избранника за 2 года их отношений. Правда, читатели не растерялись и принялись приближать фотографию Алеси, чтобы определить, на кого в действительности похожа маленькая Стефания.В итоге пользователи Сети пришли к выводу, что у девочки все-таки больше от своей звездной мамочки, недели от отца. А кое-кто из фолловеров сосредоточился вовсе не на обсуждении схожих черт малышки и ее родителей, а на том, насколько большая разница в возрасте у супругов.