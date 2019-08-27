Анжелика Варум раскрыла свой секрет успеха в виноделии

50-летняя супруга Леонида Агутина успела прославиться в России не только как талантливая певица, но и как бизнесвумен, которой принадлежит одна из самых покупаемых в стране марок вина. Анжелика Варум уже много лет является владелицей одной крупной винодельни, продукция которой очень популярна на отечественном рынке.Недавно звезда решила раскрыть секрет своего успеха в виноделии, поделившись с поклонниками тем, что делает ее напитки уникальными и качественными. По словам певицы, она с детства страдает одной из форм аллергии, но ее болезнь имеет не только негативные, но и позитивные стороны: одним из неоспоримых преимуществ этого является умение тонко чувствовать сахара в вине. Именно поэтому перед выпуском продукции на прилавок, Анжелика Варум лично дегустирует продукт, и, если он ей не по вкусу, вся партия не идет в производство. Таким образом потребитель всегда может рассчитывать на то, что напиток, изготовленный компанией звезды, всегда будет иметь отменное качество и букет.