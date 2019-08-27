Родственники отказались менять памятник на могиле Олега Ефремова





Медики предупреждали 72-летнего артиста об огромном риске для его жизни. Он нуждался в операции по пересадке легкого. Ситуация усугублялась тромбозом, поэтому Олег Ефремов на закате своих дней не просто тяжело дышал, но и с трудом передвигался. А в мае 2000 года его жизнь внезапно оборвалась. Сейчас могилу Олега Николаевича на кладбище украшает лишь аскетичный памятник из невзрачного белого камня, но на самом надгробье нет даже его портрета. Да и цветы здесь встречаются довольно редко, что уж говорить о какой-либо памятной скульптуре. Вероятнее всего, менять ситуацию родственники покойного деятеля культуры не планируют, сообщает «Телепрограмма».Примечательно, что бывшая супруга актера Алла Покровская покоится на столичном Троекуровском кладбище. Знаменитая артистка умерла на 82-м году жизни, а ее сын, Михаил Ефремов, признается, что тяжело переживает смерть матери до сих пор, поскольку актриса была примером не только для него, но и для его детей.