Владимиру Машкову вручат в Кремле Орден почета





Награда будет вручена актеру в рамках торжественной церемонии в Кремле. Сейчас Машков занимает должность художественного руководителя театра Олега Табакова. В начале творческого пути он не собирался становиться артистом, начав изучение биологии в Новосибирском государственном университете. Через год после поступления в вуз он перевелся в театральное училище, где и получил возможность реализовать себя.В первые годы жизни в Москве Машков работал декоратором во МХАТ, но позднее познакомился с Олегом Табаковым, который пригласил его в свой театр. В начале 90-х он закончил обучение и начал профессионально сниматься в кино. Среди его работ самыми значимыми являются «Подмосковные вечера» и «Лимита».В Кремле также будут вручены и другие награды, среди которых Орден «За заслуги перед Отечеством». Его получит Владимир Минин, являющийся руководителем Московского академического хора. Орден дружбы получил создатель культового телевизионного шоу «Ералаш» Борис Грачевский.Еще один орден «За заслуги перед отечеством» получит известная композитор Лара Квинт. Камиль Ларин и Александр Демидов удостоились звания Заслуженного артиста России.