АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшно до дрожи: Самые жуткие места на…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили черепа

Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили черепа. Они установили, что такие действия индейского племени объясняются попыткой демонстрации силы перед врагами.

Учёные в области антропологии Каталина Моралес и Франсиско Гарридо провели анализ фрагментов четырёх черепов, найденных в долине Копьяпо на севере Чили без туловищ. Представленные головы были измененной модификации, например, имелось отверстие в черепной коробке и метки в области нижней челюсти. Антропологи предполагают, что данные изменения черепа характерны для нанесения особых повреждений, таким образом инки обозначали свой трофеи и власть над врагом.

Фрагменты были найдены в доиспанской деревне Иглесия Колорада, где жители в XI—XVI добывали медь. Сами черепа были обнаружены в 2003 году среди современных бытовых отходов. Несмотря на то, что они плохо сохранились, было установлено, что три из них принадлежали женщинам до 30 лет, а еще один мальчику в 13-летнем возрасте. Отмечается, что вместе с этими останками были найдены еще около пяти других фрагментов черепов, которые пока не удается распознать.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем…
Юлия Ковальчук высмеяла слухи о своем пристрастии к…
Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили…
Дженнифер Лопес в прозрачном платье от грузинского дизайнера попала на обложку…
Страшно до дрожи: Самые жуткие места на…
Эксперты: Прием пищи до 21:00 снизит риск развития онкологии простаты на…
В Таинланде нашли мужчину, которому может быть 128…
По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в…
Hewlett Packard создала суперкомпьютер для будущих миссий NASA на…
Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности ее интимной…
Ученые создали полимер, способный самоуничтожаться по…
Компания Xiomi представила «умный» шарф с…
Ева Лонгория снимет фильм о создателе чипсов…
Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого…
Предполагаемый iPhone XI показали вживую на видео в…
Анжелика Варум раскрыла свой секрет успеха в…
В Сети появились слухи о разрыве экс-участников проекта "Дом-2" Дарьи и Сергея…
На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и…
Жерар Депардье получил участок земли под…
Дмитрий Киселев назвал мат «специями» русского…
Супруга Никиты Михалкова тепло поздравила внучку Наталью с…
Участники проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин подрались сразу после…
В Чехии малыш родился через два месяца после смерти…
Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова намекнула на новые…
Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на…
Владимиру Машкову вручат в Кремле Орден…
Татьяна Брухунова поговорила с поклонниками о недостатках своей…
Сергей Лазарев показал забавное видео в честь дня рождения Марины…
Звезда «Дома-2» Лера Мастерко родила…
Умерла актриса Людмила…
В Сети обсуждают «свинарник» в новой квартире звезд «Дома-2» Саши Артемовой и Жени…
Знаменитое обручальное кольцо Кейт Миддлтон предназначалось для Меган…
Джон Траволта едва не отдал награду Тейлор Свифт другой…
В России нашли город, застрявший в лихих…
Дочь Алсу Микелла Абрамова исполнила кавер-версию песни Билли…
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном…
Дерзкий образ Ренаты Литвиновой переполошил…
Яна Рудковская посетила "Новую волну" в наряде изумрудного…
Звезда «Дома-2» Алеся Клочко впервые показала лицо…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров объявил о расставании с беременной Александрой…
Просмотреть все новости