Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили черепа





Учёные в области антропологии Каталина Моралес и Франсиско Гарридо провели анализ фрагментов четырёх черепов, найденных в долине Копьяпо на севере Чили без туловищ. Представленные головы были измененной модификации, например, имелось отверстие в черепной коробке и метки в области нижней челюсти. Антропологи предполагают, что данные изменения черепа характерны для нанесения особых повреждений, таким образом инки обозначали свой трофеи и власть над врагом.Фрагменты были найдены в доиспанской деревне Иглесия Колорада, где жители в XI—XVI добывали медь. Сами черепа были обнаружены в 2003 году среди современных бытовых отходов. Несмотря на то, что они плохо сохранились, было установлено, что три из них принадлежали женщинам до 30 лет, а еще один мальчику в 13-летнем возрасте. Отмечается, что вместе с этими останками были найдены еще около пяти других фрагментов черепов, которые пока не удается распознать.