Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров объявил о расставании с беременной Александрой Шевой

«Мы с Александрой Шевой расстались. На это есть веские причины. Надеюсь на спокойную реакцию дорогие друзья», - написал экс-участник «Дома-2» в личном микроблоге.

«Веская причина – это нежеланный ребенок! Ты уже двоих бросил, так что и третий лишний. Витя от тебя другого и не ожидали подписчики!», «Да уж…ни стыда, ни совести!», «Зачем ты детей делаешь, если ты их постоянно бросаешь?!» - пишут в Сети.

Не так давно Александра Шева рассказала «проектным» журналистам, что совсем скоро во второй раз станет мамой. Тогда брюнетка отметила, что отцом ее малыша стал Виктор Шароваров, с которым у них время от времени не все гладко в отношениях.И вот вчера Шароваров опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, который стал настоящим шоком для интернет-пользователей. Дело в том, что в своей свежей публикации Виктор сообщил подписчикам, что расстался с Шевой.Правда, невозмутимой реакцию пользователей Сети назвать нелегко. Один за другим фолловеры принялись ругать Шароварова за то, что он просил беременную Шеву.К слову, некоторые читатели все-таки высказали надежду на то, что Шароваров и Шева еще помирятся.