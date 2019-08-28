По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в Эпидавре
Российская артистка Мария Миронова, которая является дочерью выдающегося актера театра и кино Андрея Миронова, проводит свой отпуск в Греции второй год подряд. В прошлом сезоне её выбор пал на остров Санторини, а в этот раз она посетила Пелопоннес и Кефалонию. В микроблоге знаменитости появились фото из театра в Эпидавре.
Отдых Марии Мироновой стартовал в середине августа и будет продолжаться до середины сентября. В личном аккаунте Instagram звезды было опубликовано фото, где она стоит в зале театра в Эпидавре, а на заднем плане видны картины, светлая старинная мебель и вазы с цветами. Актриса одета в белое платье в пол с высоким воротом и рукавами до локтей.
Не так давно Мария Миронова выставила фото, в подписи она попросила поклонников посоветовать достопримечательности, которые ей стоит посетить в Греции. Фанаты так активно стали давать советы кумиру, что она шутливо написала, что "убьет память сматфона" новыми снимками.
Отдых Марии Мироновой стартовал в середине августа и будет продолжаться до середины сентября. В личном аккаунте Instagram звезды было опубликовано фото, где она стоит в зале театра в Эпидавре, а на заднем плане видны картины, светлая старинная мебель и вазы с цветами. Актриса одета в белое платье в пол с высоким воротом и рукавами до локтей.
Не так давно Мария Миронова выставила фото, в подписи она попросила поклонников посоветовать достопримечательности, которые ей стоит посетить в Греции. Фанаты так активно стали давать советы кумиру, что она шутливо написала, что "убьет память сматфона" новыми снимками.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 03:00