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По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в Эпидавре

Российская артистка Мария Миронова, которая является дочерью выдающегося актера театра и кино Андрея Миронова, проводит свой отпуск в Греции второй год подряд. В прошлом сезоне её выбор пал на остров Санторини, а в этот раз она посетила Пелопоннес и Кефалонию. В микроблоге знаменитости появились фото из театра в Эпидавре.
По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в Эпидавре

Отдых Марии Мироновой стартовал в середине августа и будет продолжаться до середины сентября. В личном аккаунте Instagram звезды было опубликовано фото, где она стоит в зале театра в Эпидавре, а на заднем плане видны картины, светлая старинная мебель и вазы с цветами. Актриса одета в белое платье в пол с высоким воротом и рукавами до локтей.

Не так давно Мария Миронова выставила фото, в подписи она попросила поклонников посоветовать достопримечательности, которые ей стоит посетить в Греции. Фанаты так активно стали давать советы кумиру, что она шутливо написала, что "убьет память сматфона" новыми снимками.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 03:00

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