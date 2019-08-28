Hewlett Packard создала суперкомпьютер для будущих миссий NASA на Луну





Сейчас Aitken находится на базе исследовательского центра Ames, который расположен в Силиконовой долине. По заявлению инсайдеров, суперкомпьютер получил самое современное аппаратное оснащение, позволяющее, в теории, достигать показателей производительности до уровня 3,69 петафлопс. Устройство обладает 1150 вычислительными узлами, разработанными на основе процессоров Intel Xeon нового поколения, взаимодействующих с технологией Mellanox InfiniBand. Как сообщается, для функционирования разработки Hewlett Packard задействовано 46 080 вычислительных ядер и 221 Тбайт оперативной памяти.При всех поражающих технических характеристиках Aitken является модульным и достаточно компактным. Кроме того, для охлаждения вычислительной машины нового поколения используется специально разработанная система вентиляции и водного охлаждения, что делает ее не только более производительной, но и экологичной.Новое устройство, которое в было построено на основе системы Electra 2016 года, будет использоваться 1500 инженерами и научными работниками для реализации проекта будущих миссий США на Луну. Детище Hewlett Packard Enterprise стало первым из 16 модулей, которые в последствии могут использоваться как для проведения необходимых расчетов, так и для хранения огромных объемов информации.