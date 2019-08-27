Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков встретил день рождения на военном полигоне

«Я была уверена, что ему обязательно понравится мой подарок, ведь он запомнит его на всю жизнь», - подчеркивает Инна Жиркова.





Юрий Жирков давно известен как любитель военной тематики, он даже коллекционирует редкие предметы военных периодов. Поэтому, как утверждает его супруга Инна Жиркова, выбор варианта для организации сюрприза имениннику был очевиден. В результате жена знаменитого полузащитника в тайне от него сумела договориться о том, чтобы побывать на военном полигоне с настоящей военной техникой. Собрав для этого самых близких друзей мужа, она доставила их всех на место, причем, сам Жирков до последнего момента не знал, куда едет.Здесь футболист получил возможность прокатиться на настоящем танке, пострелять по мишеням, попробовать блюда из полевой кухни и даже устроить походные посиделки у костра, сообщает «Телепрограмма». Иными словами, спортсмен в компании лучших друзей провел время так, как мечтал бы почти каждый мужчина в России.