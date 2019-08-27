АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Ксения Бородина на Лобном месте в деталях обсудила «бездумный» интим Алены Савкиной с новым бойфрендом

Телеведущую «Дома-2» Ксению Бородину шокировала «бездумная» интимная жизнь одной из своих подопечных. Телезнаменитость решила прямо во время Лобного места в деталях обсудить «волшебство» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и ее нового возлюбленного.

Алена Савкина знакома со своим новым бойфрендом Романом Макеевым не больше месяца. Впрочем, это не мешает бывшей пассии саратовского шансонье Ильи Яббарова строить с мужчиной самые смелые совместные планы на совместную будущую жизнь. Отметим, что ради Рапунцель-младшей 37-летний Макеев без долгих раздумий оставил отрегулированный быт, жену, 15-летнего наследника, работу и пришел на «Дом-2» строить любовь под прицелом многочисленных видеокамер. Возможно, поэтому многим кажется очень странным подобная поспешность новоявленного героя реалити-шоу.

Вот только саму Савкину по-прежнему ничего не тревожит. 22-летняя участница «Дома-2» и думать забыла о Яббе и временами кажется, что даже собственного 6-месячного сына «выкинула из головы». Сейчас все мысли Алены заняты только новым избранником, который, кстати, старше нее на 15 лет.

На днях Савкина и Макеев обнародовали в Instagram пост, где заявили, что уже подумывают о совместном ребенке. А в сегодняшнем эфире «Дома-2» интимную жизнь Алены и Романа будут обсуждать прямо на Лобном месте. Судя по всему, не только зрителей «Дома-2», но и Ксению Бородину настораживает «бездумное» поведение Савкиной, которая, занимаясь «волшебством» с Макеевым, даже перестала предохраняться.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший внук Валентина Юдашкина сломал руку в…
Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с…
Названы 5 лучших машин для российских…
Стала известна дата презентации Honor 20S и его…
В Центральной Франции нашли 30 монолитов неизвестного…
МИД КНР опроверг слова Трампа о телефонных переговорах по…
Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором…
Шнуров, Сюткин и Меладзе займут кресла наставников в 8 сезоне…
В Брянске коров на ярмарке нарядили в…
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон обнародовала фото без нижнего…
Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала фото 30-летней…
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на…
Ростех подготовил для МАКС-2019 десять…
Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены…
В Перми врачи пришили ребенку ногу, отрезанную…
Диетологи рассказали, кому надо есть…
Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный…
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала…
«Дом-2»: Никита Рудаков оставил больную Алину Галимову ради Ирины…
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50…
СБУ заблокировала Верховную Раду…
Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных…
Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного…
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План…
Врачи рассказали об опасности пониженного давления для…
Певец Юлиан опроверг информацию о своей…
19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм…
Божена Рынска поразмышляля о новых поклонниках после смерти…
Евгения Медведева стала послом Сборной России на Олимпиаде в…
Названы 8 наиболее эффективных продуктов для борьбы с…
Стали известны неправильные пищевые привычки из советского…
Доктор Мясников рассказал о причинах ожирения у…
В Сети появилось описание дизайна умного телевизора Redmi…
Названы регионы России, где чаще всего встречаются проблемы со…
«Роскосмос» впервые показал макет ракеты…
Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню…
Разработчики The Sims работают над новой…
Смартфон Realme XT с камерой на 65 Мп показали на официальном…
Медики рассказали о способах снижения артериального давления без применения…
Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью…
Просмотреть все новости