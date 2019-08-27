Ксения Бородина на Лобном месте в деталях обсудила «бездумный» интим Алены Савкиной с новым бойфрендом

Алена Савкина знакома со своим новым бойфрендом Романом Макеевым не больше месяца. Впрочем, это не мешает бывшей пассии саратовского шансонье Ильи Яббарова строить с мужчиной самые смелые совместные планы на совместную будущую жизнь. Отметим, что ради Рапунцель-младшей 37-летний Макеев без долгих раздумий оставил отрегулированный быт, жену, 15-летнего наследника, работу и пришел на «Дом-2» строить любовь под прицелом многочисленных видеокамер. Возможно, поэтому многим кажется очень странным подобная поспешность новоявленного героя реалити-шоу.Вот только саму Савкину по-прежнему ничего не тревожит. 22-летняя участница «Дома-2» и думать забыла о Яббе и временами кажется, что даже собственного 6-месячного сына «выкинула из головы». Сейчас все мысли Алены заняты только новым избранником, который, кстати, старше нее на 15 лет.На днях Савкина и Макеев обнародовали в Instagram пост, где заявили, что уже подумывают о совместном ребенке. А в сегодняшнем эфире «Дома-2» интимную жизнь Алены и Романа будут обсуждать прямо на Лобном месте. Судя по всему, не только зрителей «Дома-2», но и Ксению Бородину настораживает «бездумное» поведение Савкиной, которая, занимаясь «волшебством» с Макеевым, даже перестала предохраняться.