Старший внук Валентина Юдашкина сломал руку в Гонконге

Супруга кутюрье Марина Юдашкина прилетела в Гонконг к дочери и ее мужу Петру Максакову, также внукам Аркадию и Анатолию. Позднее Марина даже опубликована на своей страничке в Instagram фото, на котором видно, что у маленького Анатолия загипсована рука.«У Аркаши теперь новый купальный костюм», - гласит подпись 61-летней Юдашкиной под опубликованным фото, на котором она держит обоих внуков на руках. Что именно произошло с ребенком и при каких обстоятельствах он повредил руку, Марина Юдашкина не рассказала. Впрочем, судя по опубликованным бабушкой снимкам, загипсованная рука никак не мешает мальчику весело проводить время и плескаться с младшим братом в бассейне.