Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности ее интимной фотосессии





Фотограф, делавший фото во время съёмки фильма «Что-то должно случиться», рассказал о подробностях создания знаменитых кадров голой Монро в бассейне. История была освещена во второй части документального сериала Fox News Channel «Скандальные: смерть Мэрилин Монро», вышедшей в это воскресенье. В интервью Лоуренс Шиллер отметил, что секс-символ 1950-х годов сама предложила обнажиться для красивого кадра. «Что если я войду в воду в купальнике, а выйду без него?» - процитировал фотограф Монро. По его словам, после каждого выхода из бассейна актриса лишалась какого-нибудь элемента одежды, а потом и вовсе появилась без неё, вызвав остолбенение у всей съемочной площадки.Отмечается, что такие действия Мэрилин Монро делала ради рейтинга. В то время у неё была серьёзная конкуренция с Элизабет Тейлор за первую страницу газет.