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Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности ее интимной фотосессии

Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности интимной фотосессии. Лоуренс Шиллер поведал об истории возникновения обнаженных кадров знаменитости.

Фотограф, делавший фото во время съёмки фильма «Что-то должно случиться», рассказал о подробностях создания знаменитых кадров голой Монро в бассейне. История была освещена во второй части документального сериала Fox News Channel «Скандальные: смерть Мэрилин Монро», вышедшей в это воскресенье. В интервью Лоуренс Шиллер отметил, что секс-символ 1950-х годов сама предложила обнажиться для красивого кадра. «Что если я войду в воду в купальнике, а выйду без него?» - процитировал фотограф Монро. По его словам, после каждого выхода из бассейна актриса лишалась какого-нибудь элемента одежды, а потом и вовсе появилась без неё, вызвав остолбенение у всей съемочной площадки.

Отмечается, что такие действия Мэрилин Монро делала ради рейтинга. В то время у неё была серьёзная конкуренция с Элизабет Тейлор за первую страницу газет.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 01:00

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