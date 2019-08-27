Любовь Успенская показала, как загорает топлес

У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде. Сегодня она входит в десятку самых гастролирующих артистов отечественной эстрады, уделяет время семье и даже завела собаку, за которой нужно ухаживать. Однако последнюю неделю певица решила посвятить себе любимой, наслаждаясь отдыхом в Испании.Судя по всему, медицинское обследование, которое Успенская прошла в стране басков, вместе с полноценным отдыхом и здоровым сном явно пошли ей на пользу. Поклонники артистки отмечают, что в последнее время она выглядит просто прекрасно: сбросила несколько лишних килограммов и заметно загорела. Вероятнее всего, артистка и сама довольна своим внешним видом, а потому решила порадовать фанатом снимком с пляжа, на котором позирует загорая топлес.