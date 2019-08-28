Ученые создали полимер, способный самоуничтожаться по команде

«Запуск деградации производится под воздействием повышенной температуры, так как сам материал имеет предельные значения в 15 градусов. Даже в зимнее время попадание прямых солнечных лучей на него вызовет разрушение тканей. Мы применили специальные примеси, которые под воздействием электромагнитных импульсов не дают структуре разлагаться», - рассказали ученые.





Полимер состоит из специальных волокон, которые сохраняют форму только при воздействии электрических импульсов. При отключении механизма питания материал уничтожается за считанные минуты на солнечном свете. Исследователи Американского химического общества рассказали, что полимер уже удалось протестировать в рамках недавних закрытых учений в США.Уничтожить изделие из такого полимера можно будет даже на расстоянии. В качестве примера специалисты использовали материал в качестве ткани для парашютов. При потере контакта с базой, расположенной на экипировке солдата, полимер начинает постепенно разлагаться, полностью уничтожаясь за несколько минут.