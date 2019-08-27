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Вера Брежнева научилась кататься на вейксерфе

Не так давно украинская певица Вера Брежнева была осуждена комментаторами за пикантные снимки в её микроблоге Instagram. На этот раз, видимо, знаменитость учла замечания поклонников и продемонстрировала несколько кадров с новой фотосъемки во время катания на вейксерфе.
Вера Брежнева научилась кататься на вейксерфе

Вера Брежнева в своем аккаунте Instagram выставила серию кадров в серферском костюме и с вейксёрфом. Звезда шутливо подписала снимки: "Наконец-то одета с ног до головы", а также рассказала, что это была первая попытка встать на вейксёрф. Вероятнее всего, она оказалась удачной, так как на снимках звезда выглядит уверенной и отлично стоит на доске.

Поклонники Веры Брежневой стали писать комплименты кумиру по поводу её шикарной фигуры, хотя она и одета в костюм для серфинга. Многие посчитали, что знаменитость похожа на женщину-кошку. За сутки публикация собрала больше 140 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 16:40

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