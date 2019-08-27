Олег Меньшиков на фоне слухов о плохом здоровье поздравил поклонников с Днем российского кино

На днях в Сети появилось сообщение, которое не на шутку встревожило поклонников Олега Меньшикова: СМИ написали, что актер был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. В разных источниках были опубликованы разные причины резкого ухудшения здоровья 58-летнего артиста. По одним данным, виной случившемуся послужило алкогольное опьянения, по другим – проблемы с сердцем.Как позже выяснилось, Олег Меньшиков занимался подготовкой к похоронам известной актрисы Александры Назаровой, но не смог появиться лично на церемонии прощания со звездой. Именно стрессы и переживания, которые были сопряжены со смертью коллеги и стали причиной того, что исполнитель роли Андрея Толстого в «Сибирском цирюльнике» попал в больницу.Однако проблемы со здоровьем Меньшикова оказались не так серьезны, как их описывали СМИ, что сам актер и подтвердил на странице Instagram-аккаунта. Артист опубликовал в микроблоге свое фото и поздравил коллег с Днем российского кино, дав понять поклонникам, что с ним все в порядке и их переживания беспочвенны.