Больше не брюнетка: Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сменила прическу и цвет волос

«Как же давно я хотела сменить цвет волос. 24 года ходила брюнеткой и тут я решила, что хочу другой образ…» - написала звезда «Дома-2».

Не секрет, что интернет-пользователи и ярые поклонники «Дома-2» уже давно привыкли к тому, что Ирина Пинчук является весьма эффектной девушкой. Вот уже на протяжении нескольких лет близкая приятельница Татьяны Мусульбес не изменяет длинным волосам и темному цвету локонов. Именно по этой причине кардинальная смена образа девушки большинство удивило.Накануне Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram коллаж, на котором она позирует с локонами значительно ниже мягкого места. На данный момент Ирина может «заткнуть за пояс» даже сам «бренд» телестройки «Дом-2» - Ольгу Рапунцель. В довершении всего Пинчук больше не брюнетка. Еще чуть-чуть и Ирина перевоплотится в настоящую блондинку. Нужно сказать, что саму звезду «Дома-2» очень радует ее преображение.Вот только подписчики Пинчук отреагировали на ее перевоплощение весьма неоднозначно. Так, к примеру, некоторым фолловерам очень понравился новый образ Ирины, а кое-кто, наоборот, не стал положительно оценивать перемены в имидже выпускницы «Дома-2».Дело в том, что большинству фолловерам показалось, что с таким цветом волос и такой длиной Пинчук стала выглядеть не только непривлекательно, но и даже старше своих лет.