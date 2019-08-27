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Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с сердцем

Утром 27 августа СМИ сообщили о том, что известный еще в девяностые годы певец Юлиан госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Сообщалось даже, что состояние артиста после госпитализации ухудшилось. Однако супруга певца Анастасия Минцковская опровергает самые худшие опасения прессы.
Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с сердцем

Как сообщает издание «Nation News», журналистам которого удалось связаться с певице Анастасией, сама она называет все тревожные сообщения СМИ «ерундой».

«Это все ерунда. У него лишь подскочило немного давление, поэтому врачи решили положить его на обследование, но уже сегодня к вечеру его выпишут. Не исключено, что причина в похолодании. Я просто хотела, чтобы он был под наблюдением врачей. Всего он провел в клинике два дня, за это время давление восстановилось, а врачи успели сделать все необходимые анализы», - отметила супруга Юлиана.

Напомним, звездная пара попала в центр внимания еще весной, когда сыграла пышную свадьбу. Это торжество освещалось всеми крупными телеканалами страны.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:07

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