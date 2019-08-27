Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с сердцем

«Это все ерунда. У него лишь подскочило немного давление, поэтому врачи решили положить его на обследование, но уже сегодня к вечеру его выпишут. Не исключено, что причина в похолодании. Я просто хотела, чтобы он был под наблюдением врачей. Всего он провел в клинике два дня, за это время давление восстановилось, а врачи успели сделать все необходимые анализы», - отметила супруга Юлиана.



