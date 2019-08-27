АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором Литвиновым

Бывшая героиня телестройки «Дом-2» Виктория Борисевич заигрывала на бракосочетании Алексея Купина и Майи Донцовой с еще женатым Виктором Литвиновым. Выяснилось, что длинноволосая красавица практически все торжество провела возле экс-избранника Татьяны Мусульбес.
Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором Литвиновым

Алексей Купин и Майя Донцова на свою свадьбу пригласили и Виктора Литвинова, и Татьяну Мусульбес, несмотря на тот факт, что ребята на данный момент занимаются вопросом развода. Отметим, что незадолго до праздника девушка официально заявила, что решила расстаться с мужем и даже указала на то, что никогда его не любила. Сейчас Мусульбес, по ее словам, счастлива в новых отношениях, где не только ее любят, но и любит она. А вот Литвинов в недавнем разговоре с проектными журналистами в шутку признался, что надеется встретить на бракосочетании Купина и Донцовой свою вторую половинку.

По всей видимости, «ту самую» Литвинов действительно мог встретить на свадьбе своих близких приятелей. Дело в том, что на праздник пригласили еще одну бывшую участницу «Дома-2» - Викторию Борисевич, которая на сегодняшний день является свободной девушкой.

На мероприятии Борисевич и Литвинов откровенно заигрывали и флиртовали друг с другом. Виктория, не упуская удобного случая, то и дело обнимала и прижималась к Виктору. Такое положение вещей явно было приятно экс-возлюбленному Мусульбес, ведь он отвечал брюнетке на все ее знаки внимания.

К слову, именно Борисевич поймала букет невесты и теперь мечтает побыстрее пойти под венец.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший внук Валентина Юдашкина сломал руку в…
Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с…
Названы 5 лучших машин для российских…
Стала известна дата презентации Honor 20S и его…
В Центральной Франции нашли 30 монолитов неизвестного…
МИД КНР опроверг слова Трампа о телефонных переговорах по…
Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором…
Шнуров, Сюткин и Меладзе займут кресла наставников в 8 сезоне…
В Брянске коров на ярмарке нарядили в…
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон обнародовала фото без нижнего…
Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала фото 30-летней…
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на…
Ростех подготовил для МАКС-2019 десять…
Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены…
В Перми врачи пришили ребенку ногу, отрезанную…
Диетологи рассказали, кому надо есть…
Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный…
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала…
«Дом-2»: Никита Рудаков оставил больную Алину Галимову ради Ирины…
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50…
СБУ заблокировала Верховную Раду…
Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных…
Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного…
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План…
Врачи рассказали об опасности пониженного давления для…
Певец Юлиан опроверг информацию о своей…
19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм…
Божена Рынска поразмышляля о новых поклонниках после смерти…
Евгения Медведева стала послом Сборной России на Олимпиаде в…
Названы 8 наиболее эффективных продуктов для борьбы с…
Стали известны неправильные пищевые привычки из советского…
Доктор Мясников рассказал о причинах ожирения у…
В Сети появилось описание дизайна умного телевизора Redmi…
Названы регионы России, где чаще всего встречаются проблемы со…
«Роскосмос» впервые показал макет ракеты…
Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню…
Разработчики The Sims работают над новой…
Смартфон Realme XT с камерой на 65 Мп показали на официальном…
Медики рассказали о способах снижения артериального давления без применения…
Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью…
Просмотреть все новости