Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором Литвиновым





Алексей Купин и Майя Донцова на свою свадьбу пригласили и Виктора Литвинова, и Татьяну Мусульбес, несмотря на тот факт, что ребята на данный момент занимаются вопросом развода. Отметим, что незадолго до праздника девушка официально заявила, что решила расстаться с мужем и даже указала на то, что никогда его не любила. Сейчас Мусульбес, по ее словам, счастлива в новых отношениях, где не только ее любят, но и любит она. А вот Литвинов в недавнем разговоре с проектными журналистами в шутку признался, что надеется встретить на бракосочетании Купина и Донцовой свою вторую половинку.По всей видимости, «ту самую» Литвинов действительно мог встретить на свадьбе своих близких приятелей. Дело в том, что на праздник пригласили еще одну бывшую участницу «Дома-2» - Викторию Борисевич, которая на сегодняшний день является свободной девушкой.На мероприятии Борисевич и Литвинов откровенно заигрывали и флиртовали друг с другом. Виктория, не упуская удобного случая, то и дело обнимала и прижималась к Виктору. Такое положение вещей явно было приятно экс-возлюбленному Мусульбес, ведь он отвечал брюнетке на все ее знаки внимания.К слову, именно Борисевич поймала букет невесты и теперь мечтает побыстрее пойти под венец.