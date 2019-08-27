Названы 5 лучших машин для российских дорог
Современный автомобиль должен соответствовать большому набору критериев, главным из которых считается комфортная езда. Эксперты решили составить список из пяти моделей автомобилей, которые могут обеспечить комфортную езду по российским дорогам и обеспечить при этом достаточный уровень надежности.
Сообщается, что наиболее оптимальный вариант автомобиля для российских дорог должен не только уверенно передвигаться по дорожному покрытию, характерному для городов страны, но еще и предлагать достаточный уровень надежности, комфорта, безопасности и адаптации к местному климату. При этом сами россияне, утверждают специалисты, привыкли доверять брендам с громкими именами, хорошей репутацией и доступными запчастями, предает «Слово и Дело».
Так, наиболее подходящей для российских условий стала популярная среди отечественных автомобилистов Skoda Octavia, которая ценится за просторный салон, надежную конструкцию и долговечность. А вот из представителей корейского семейства автомобилей, довольно неплохо зарекомендовали себя KIA Rio и KIA Optima, которые ценятся в том числе за экономичность в расходе топлива.
А вот лидером рейтинга и самым покупаемым автомобилем в стране назвали отечественную Lada Granta c 1,6-литровым двигателем, а также Lada Vesta, которую выделили за хорошие системы безопасности, относительно просторный салон и прекрасную управляемость.
Сообщается, что наиболее оптимальный вариант автомобиля для российских дорог должен не только уверенно передвигаться по дорожному покрытию, характерному для городов страны, но еще и предлагать достаточный уровень надежности, комфорта, безопасности и адаптации к местному климату. При этом сами россияне, утверждают специалисты, привыкли доверять брендам с громкими именами, хорошей репутацией и доступными запчастями, предает «Слово и Дело».
Так, наиболее подходящей для российских условий стала популярная среди отечественных автомобилистов Skoda Octavia, которая ценится за просторный салон, надежную конструкцию и долговечность. А вот из представителей корейского семейства автомобилей, довольно неплохо зарекомендовали себя KIA Rio и KIA Optima, которые ценятся в том числе за экономичность в расходе топлива.
А вот лидером рейтинга и самым покупаемым автомобилем в стране назвали отечественную Lada Granta c 1,6-литровым двигателем, а также Lada Vesta, которую выделили за хорошие системы безопасности, относительно просторный салон и прекрасную управляемость.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:00