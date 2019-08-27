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Стала известна дата презентации Honor 20S и его изображение

Обнародовано изображение и дата презентации Honor 20S. На сайте компании опубликован постер с изображением предстоящего смартфона.

Honor 20S будет иметь стильный дизайн и напоминать каплю воды, он также оснащен 6-дюймовым дисплеем, с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и встроенной 128 и 256 ГБ памяти. Известно, что новая модель будет работать на базе Android 10, что говорит о его представлении после официального выпуска Google операционной системы.

Некоторые ключевые характеристики грядущего смартфона просочились на Weibo. Согласно утечкам, Honor 20S будет оснащен процессором HiSilicon Kirin 810 вместе с графическим процессором Mali-G52, а также оборудован чипсетом DaVinci AI NPU. Предполагается, что производительность будет сопоставима с серией Honor 9X. Сообщается, что на передней панели телефона установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с функцией быстрого заряда. Также известно об некоторых особенностях серии Honor 20 в отделе камеры. Это означает, что Honor 20S, скорее всего, будет оснащен 32-мегапиксельным селфи-шутером и 48-мегапиксельной задней камерой AI в качестве основного датчика.

Презентация новинки запланирована на 4 сентября в Китае, а уже 6 числа телефон увидят в Европе на выставке IFA 2019.

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Технологии
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 15:49

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