Ева Лонгория снимет фильм о создателе чипсов Cheetos





Судьба Ричарда Монтанесе сложилась весьма интересно, так как он начинал работать уборщиком, а стал уважаемым бизнесменом. Успех ему принес новый вкус чипсов, который он создал на основе мексиканских пряностей. Других подробностей о проекте пока раскрыто не было.На сегодняшний день Ева Лонгория занимается работой над кинокартиной. Известно, что в производстве фильма принимает участие знаменитая американская кинокомпания Universal.