Ева Лонгория снимет фильм о создателе чипсов Cheetos
Американская актриса, продюсер и режиссер Ева Лонгория начала подготовки к съемкам кинокартины о Ричарде Монтанесе, создателе чипсов Cheetos. Автором сценария киноленты Flamin’ Hot стал автор "Двойной жизни Чарли Сан-Клауда" Льюис Колик, получивший премию Гильдии.
Судьба Ричарда Монтанесе сложилась весьма интересно, так как он начинал работать уборщиком, а стал уважаемым бизнесменом. Успех ему принес новый вкус чипсов, который он создал на основе мексиканских пряностей. Других подробностей о проекте пока раскрыто не было.
На сегодняшний день Ева Лонгория занимается работой над кинокартиной. Известно, что в производстве фильма принимает участие знаменитая американская кинокомпания Universal.
Судьба Ричарда Монтанесе сложилась весьма интересно, так как он начинал работать уборщиком, а стал уважаемым бизнесменом. Успех ему принес новый вкус чипсов, который он создал на основе мексиканских пряностей. Других подробностей о проекте пока раскрыто не было.
На сегодняшний день Ева Лонгория занимается работой над кинокартиной. Известно, что в производстве фильма принимает участие знаменитая американская кинокомпания Universal.
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 22:00