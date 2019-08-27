В Центральной Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста

«Средняя высота объектов составила примерно 1,6 метра. Их установили в качестве памятников рядом с курганами. Диаметр последних достигает 15 метров. В древние времена захоронения использовались для массовых погребений, из-за чего под завалами камней могут находиться останки нескольких десятков человек», - рассказали специалисты Национального института охранных археологических исследований.





Монолиты представляют собой менгиры, вертикально поставленные людьми. Ранее к ним относили огромные статуи на острове Пасхи, но позднее специалисты установили, что они уходят глубоко под землю. Артефакты такого типа часто встречаются во Франции, Великобритании и Ирландии. Как правило, их возраст достигает 3 тысяч лет. На некоторых менгирах изображены топоры, посохи и прочие инструменты пастухов.Сейчас сегменты артефактов находятся на лабораторных исследованиях для установления возраста. На месте же продолжаются раскопки.