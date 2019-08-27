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В Брянске коров на ярмарке нарядили в красноармейцев

В Брянске 24 августа состоялась ежегодная сельскохозяйственная Свенская ярмарка, которую считают одним из важнейших в регионе мероприятий. Правда, праздник был омрачен скандалом: коров для участия в ярмарке нарядили в форму красноармейцев.

Одно из предприятий Брянской области нарядило привезенных на выставку коров в форму солдат Красной армии. Об этом рассказал местный бывший бизнесмен Александр Коломейцев, который сейчас увлекается видеоблогингом. На YouTube канале мужчины и было опубликовано соответствующее видео.

На показанных кадрах можно увидеть, как находящиеся во временном стойле коровы действительно наряжены в военные шапки и пилотки с кокардами в форме красных звезд, эта символика внешне сильно напоминает советскую. Кроме того, поверх животных владельцы надели накидки военной расцветки. По словам самого блогера, подобное он воспринимает как «скотский патриотизм».

Причем, случай на брянской ярмарке стал далеко не первым в истории фактом бездумного надругательства над памятью красноармейцев в регионе. Ранее брянские фермы нарядили в похожую форму свиней, из-за чего разразился громкий скандал на всю Россию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:11

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