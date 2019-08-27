Шнуров, Сюткин и Меладзе займут кресла наставников в 8 сезоне «Голоса»

Премьерный выпуск первого эпизода восьмого сезона телешоу «Голос» состоится в октябре 2019 года. Как недавно стало известно, звездный состав наставников реорганизовался уже в пятый раз подряд и теперь состоит из Сергея Шнурова, Валерия Сюткина, Константина Меладзе и Полины Гагариной.Как и ранее, каждый из знаменитостей будет курировать определенное музыкальное направление. Сергею Шнурову и Валерию Сюткину достанутся те стили, которые стали им наиболее близки – классический рок и рок-н-ролл, кроме того, бывший вокалист «Браво» также будет работать с теми участниками, предпочитающими исполнять блюз. Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, а также серебренная призерша «Евровидения» Полина Гагарина помогут тем, кто захочет раскрыть свой талант в направлении поп-музыки.Кроме того, в Сети появилась информация о том, что кастинг на участие в 8 сезоне популярном шоу талантов «Голос» прошли 120 жителей страны. Они же и будут принимать участие в развлекательной программе, борясь за первое место.