Дочь Алсу Микелла Абрамова исполнила кавер-версию песни Билли Айлиш

После финала популярного телешоу, дочь Алсу стала заниматься подготовкой к выступлению Билли Айлиш. Концерт 17-летней исполнительницы пройдет в России сегодня и для Микеллы Абрамовой этот приезд стал одним из важнейших моментов её жизни. По случаю приезда американской певицы звездная дочь заказала из США несколько футболок и шапку из мерча Билли Айлиш. Помимо этого, Микелла Абрамова перепела неизданную композицию знаменитости «Another Stupid Song». Видео этого сингла дочь Алсу выложила в своем микроблоге Instagram.Поклонники Абрамовой стали писать различные комментарии. Одни посчитали, что кавер-версия песни исполнена отлично, другие посоветовали звездной наследнице заниматься собственным творчеством вместо исполнения чужих синглов.