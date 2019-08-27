Дочь Алсу Микелла Абрамова исполнила кавер-версию песни Билли Айлиш
Американская певица и автор песен Билли Айлиш (Billie Eilish) становится популярнее среди знаменитостей России. Кавер-версию песни своей любимой певицы решила исполнить наследница Алсу Микелла Абрамова, принимавшая участие в известном проекте "Голос".
После финала популярного телешоу, дочь Алсу стала заниматься подготовкой к выступлению Билли Айлиш. Концерт 17-летней исполнительницы пройдет в России сегодня и для Микеллы Абрамовой этот приезд стал одним из важнейших моментов её жизни. По случаю приезда американской певицы звездная дочь заказала из США несколько футболок и шапку из мерча Билли Айлиш. Помимо этого, Микелла Абрамова перепела неизданную композицию знаменитости «Another Stupid Song». Видео этого сингла дочь Алсу выложила в своем микроблоге Instagram.
Поклонники Абрамовой стали писать различные комментарии. Одни посчитали, что кавер-версия песни исполнена отлично, другие посоветовали звездной наследнице заниматься собственным творчеством вместо исполнения чужих синглов.
После финала популярного телешоу, дочь Алсу стала заниматься подготовкой к выступлению Билли Айлиш. Концерт 17-летней исполнительницы пройдет в России сегодня и для Микеллы Абрамовой этот приезд стал одним из важнейших моментов её жизни. По случаю приезда американской певицы звездная дочь заказала из США несколько футболок и шапку из мерча Билли Айлиш. Помимо этого, Микелла Абрамова перепела неизданную композицию знаменитости «Another Stupid Song». Видео этого сингла дочь Алсу выложила в своем микроблоге Instagram.
Поклонники Абрамовой стали писать различные комментарии. Одни посчитали, что кавер-версия песни исполнена отлично, другие посоветовали звездной наследнице заниматься собственным творчеством вместо исполнения чужих синглов.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:00