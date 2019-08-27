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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон обнародовала фото без нижнего белья

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) обнародовала эротичные фотографии. 26-летняя телезнаменитость снялась в достаточно откровенной фотосессии, где ей пришлось «позабыть» о нижнем белье. К слову, интернет-пользователи пришли в восхищение от жарких снимков звездной мамочки.
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон обнародовала фото без нижнего белья

Накануне Тата Абрамсон (Блюменкранц) решила поразмышлять на тему любви к себе и к своему телу. Звезда «Дома-2» призналась подписчикам, что старается выделять время в своем строгом рабочем графике на то, чтобы хоть иногда посещать солярий, ведь убеждена, что загорелые девушки выглядят куда привлекательней и сексуальней.

Абрамсон даже дала своим поклонницам совет. Тата порекомендовала девушкам придерживаться правильного питания, чтобы не только не набирать лишний вес, но и радоваться отражению, которое они видят в зеркале. Свой пост бывшая супруга Валерия Блюменкранца сопроводила эротичной фотографией, на которой она запечатлена без нижнего белья. За несколько дней свежий кадр Таты набрал почти 20 тысяч лайков и огромное количество комментариев.

Стоит отметить, что подписчики отреагировали на новую публикацию Абрамсон весьма неоднозначно. Так, к примеру, некоторым фолловерам понравился откровенный снимок Таты, а кое-кто, наоборот, в пух и прах раскритиковал молодую мамочку и посоветовал ей больше так не оголяться.

«Боже, Тата! Как это сексуально!», «Татка, я тебя очень уважаю. И Бэтти очень хорошая девочка, но такие фото и посты очень отталкивают!» - пишут в Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:10

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