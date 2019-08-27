АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого пузыря

Исследование показало, что отказ от курения позволяет снизить риск заболевания раком мочевого пузыря. Риск стремительно падает на протяжении 10 лет после отказа от вредной привычки. Наиболее ярко выраженные симптомы заболевания снижаются у представительниц женского пола.
Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого пузыря

Исследователи обращают основное внимание на то, что наибольший процент вредных канцерогенных химических веществ содержится в никотине. Попадая в легкие, дым всасывается в них и яд постепенно растворяется в крови, это в свою очередь сказывается на моче. После того, как вещества вступают в контакт со слизистой оболочкой, они вызывают в организме злокачественные изменения.

При длительном курении эта вредная привычка станет причиной химической зависимости, которая повлияет на общее состоянии человеческого организма. Исходя из исследования, у людей, которым удалось побороть тягу к табаку, наблюдается снижение риска рака мочевого пузыря на 25%, а у людей, которые никогда не сталкивались с никотиновой зависимостью, риск заболевания в два раза ниже.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Предполагаемый iPhone XI показали вживую на видео в…
Анжелика Варум раскрыла свой секрет успеха в…
В Сети появились слухи о разрыве экс-участников проекта "Дом-2" Дарьи и Сергея…
На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и…
Жерар Депардье получил участок земли под…
Дмитрий Киселев назвал мат «специями» русского…
Супруга Никиты Михалкова тепло поздравила внучку Наталью с…
Участники проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин подрались сразу после…
В Чехии малыш родился через два месяца после смерти…
Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова намекнула на новые…
Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на…
Владимиру Машкову вручат в Кремле Орден…
Татьяна Брухунова поговорила с поклонниками о недостатках своей…
Сергей Лазарев показал забавное видео в честь дня рождения Марины…
Звезда «Дома-2» Лера Мастерко родила…
Умерла актриса Людмила…
В Сети обсуждают «свинарник» в новой квартире звезд «Дома-2» Саши Артемовой и Жени…
Знаменитое обручальное кольцо Кейт Миддлтон предназначалось для Меган…
Джон Траволта едва не отдал награду Тейлор Свифт другой…
В России нашли город, застрявший в лихих…
Дочь Алсу Микелла Абрамова исполнила кавер-версию песни Билли…
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном…
Дерзкий образ Ренаты Литвиновой переполошил…
Яна Рудковская посетила "Новую волну" в наряде изумрудного…
Звезда «Дома-2» Алеся Клочко впервые показала лицо…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров объявил о расставании с беременной Александрой…
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков встретил день рождения на военном…
Родственники отказались менять памятник на могиле Олега…
Любовь Успенская показала, как загорает…
Китайские СМИ прочат российской «Армате» мировой…
Ростовчанин с пистолетом угнал эвакуатор, пытаясь вернуть свой…
Вера Брежнева научилась кататься на…
Олег Меньшиков на фоне слухов о плохом здоровье поздравил поклонников с Днем российского…
Ксения Бородина на Лобном месте в деталях обсудила «бездумный» интим Алены Савкиной с новым…
Больше не брюнетка: Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сменила прическу и цвет…
Старший внук Валентина Юдашкина сломал руку в…
Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с…
Названы 5 лучших машин для российских…
Стала известна дата презентации Honor 20S и его…
В Центральной Франции нашли 30 монолитов неизвестного…
Просмотреть все новости