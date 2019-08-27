Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого пузыря





Исследователи обращают основное внимание на то, что наибольший процент вредных канцерогенных химических веществ содержится в никотине. Попадая в легкие, дым всасывается в них и яд постепенно растворяется в крови, это в свою очередь сказывается на моче. После того, как вещества вступают в контакт со слизистой оболочкой, они вызывают в организме злокачественные изменения.При длительном курении эта вредная привычка станет причиной химической зависимости, которая повлияет на общее состоянии человеческого организма. Исходя из исследования, у людей, которым удалось побороть тягу к табаку, наблюдается снижение риска рака мочевого пузыря на 25%, а у людей, которые никогда не сталкивались с никотиновой зависимостью, риск заболевания в два раза ниже.