Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого пузыря
Исследование показало, что отказ от курения позволяет снизить риск заболевания раком мочевого пузыря. Риск стремительно падает на протяжении 10 лет после отказа от вредной привычки. Наиболее ярко выраженные симптомы заболевания снижаются у представительниц женского пола.
Исследователи обращают основное внимание на то, что наибольший процент вредных канцерогенных химических веществ содержится в никотине. Попадая в легкие, дым всасывается в них и яд постепенно растворяется в крови, это в свою очередь сказывается на моче. После того, как вещества вступают в контакт со слизистой оболочкой, они вызывают в организме злокачественные изменения.
При длительном курении эта вредная привычка станет причиной химической зависимости, которая повлияет на общее состоянии человеческого организма. Исходя из исследования, у людей, которым удалось побороть тягу к табаку, наблюдается снижение риска рака мочевого пузыря на 25%, а у людей, которые никогда не сталкивались с никотиновой зависимостью, риск заболевания в два раза ниже.
Исследователи обращают основное внимание на то, что наибольший процент вредных канцерогенных химических веществ содержится в никотине. Попадая в легкие, дым всасывается в них и яд постепенно растворяется в крови, это в свою очередь сказывается на моче. После того, как вещества вступают в контакт со слизистой оболочкой, они вызывают в организме злокачественные изменения.
При длительном курении эта вредная привычка станет причиной химической зависимости, которая повлияет на общее состоянии человеческого организма. Исходя из исследования, у людей, которым удалось побороть тягу к табаку, наблюдается снижение риска рака мочевого пузыря на 25%, а у людей, которые никогда не сталкивались с никотиновой зависимостью, риск заболевания в два раза ниже.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 21:00