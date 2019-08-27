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Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала фото 30-летней давности

Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала архивное фото. Исполнительница хита «Школьница» поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком 30-летней давности.
Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала фото 30-летней давности

С недавних пор Семёнова - активный пользователь социальных сетей, публикует семейные фото и закулисье съёмочного процесса, а ведь недавно она переживала тяжелый развод с Михаилом Церишенко. Пара развелась в 2018 году после 26 лет брака из-за измены супруга. Сама певица рассказывала ранее, что влюбилась в актёра «Кривого зеркала» с первого взгляда, будучи замужем за Андреем Батуриным. Через много лет любовница её избранника сама рассказала о неверности, однако Катя Семёнова пыталась сохранить брак, но всё оказалось тщетным. После этого певица некоторое время находилась в депрессии, однако семья помогла справиться ей с психическим расстройством и вскоре знаменитость вернулась к нормальной жизни. Семенова является активным пользователем Instagram и накануне решила поделиться архивным снимком 30-летней давности со своими подписчиками. «Вспомнилась молодость. Спасибо, что присылаете мне такие фото», - написала Семёнова.

В комментариях поклонники отметили стильный наряд знаменитости, также поностальгировав о её былых выступлениях.

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ШоуБиз
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 15:06

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