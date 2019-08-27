Ростех подготовил для МАКС-2019 десять новинок





Всего на МАКС-2019 будут представлены примерно 250 проектов, находящихся на стадии разработки или готовящихся к реализации. Ростех собирается презентовать МС-21−300, являющийся лайнером средней дальности полета. На стенде появится вертолет «Ансат» с салоном бренда Aurus, который дополнять борта Ка-62, Ми-38 и беспилотник «Корсар». Планируется продемонстрировать и новые разработки в отрасли комплектующих для авиационной техники.Особенностью МАКС-2019 станет внимание к чистоте окружающей среды. В частности, на территории салона будет организован раздельный сбор отходов и мусора. Организаторы мероприятия отмечают, что все предприятия, которые представят свои разработки, отличаются соответствием международным экологическим требованиям.