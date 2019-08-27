Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный дизайн
В текущем году китайская компания Huawei представила серию смартфонов модели Р30, в которую вошли три устройства. Накануне стало известно, что эти гаджеты в будущем получат оригинальный двухцветный дизайн в пример решению, которое уже знакомо многим пользователям по смартфонам Google Pixel.
Стандартная версия нового камерофона от китайского техногиганта получила название Huawei P30, облегченный вариант назвали P30 Lite, а в топовой комплектации устройство получило имя P30 Pro. Сообщается также, что устройства получили каплевидный вырез на дисплее под фронтальную камеру, а основной блок камеры от легендарной компании Leica имеет сразу три отдельных сенсора. Впрочем, наибольший интерес в последние дни прикован отнюдь не к техническим характеристикам уже попавших на рынок новинок, а к их внешнему виду.
Как стало известно благодаря опубликованным недавно патентным изображениям, новые Huawei P30 обзаведутся оригинальным двухцветным дизайном. На показанных в Сети изображениях можно увидеть, что нижняя часть корпуса нового смартфона выполнена в сером цвете, в то время как его верхняя часть значительно темнее. Существует вероятность, что новые цвета для своих новинок производитель представит уже в сентябре в рамках выставки IFA 2019.
Кроме того, немногим позднее ожидается также презентация долгожданных новинок серии Mate 30, которые получили продвинутые фотовозможности.
Стандартная версия нового камерофона от китайского техногиганта получила название Huawei P30, облегченный вариант назвали P30 Lite, а в топовой комплектации устройство получило имя P30 Pro. Сообщается также, что устройства получили каплевидный вырез на дисплее под фронтальную камеру, а основной блок камеры от легендарной компании Leica имеет сразу три отдельных сенсора. Впрочем, наибольший интерес в последние дни прикован отнюдь не к техническим характеристикам уже попавших на рынок новинок, а к их внешнему виду.
Как стало известно благодаря опубликованным недавно патентным изображениям, новые Huawei P30 обзаведутся оригинальным двухцветным дизайном. На показанных в Сети изображениях можно увидеть, что нижняя часть корпуса нового смартфона выполнена в сером цвете, в то время как его верхняя часть значительно темнее. Существует вероятность, что новые цвета для своих новинок производитель представит уже в сентябре в рамках выставки IFA 2019.
Кроме того, немногим позднее ожидается также презентация долгожданных новинок серии Mate 30, которые получили продвинутые фотовозможности.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:32