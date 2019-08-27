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Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный дизайн

В текущем году китайская компания Huawei представила серию смартфонов модели Р30, в которую вошли три устройства. Накануне стало известно, что эти гаджеты в будущем получат оригинальный двухцветный дизайн в пример решению, которое уже знакомо многим пользователям по смартфонам Google Pixel.

Стандартная версия нового камерофона от китайского техногиганта получила название Huawei P30, облегченный вариант назвали P30 Lite, а в топовой комплектации устройство получило имя P30 Pro. Сообщается также, что устройства получили каплевидный вырез на дисплее под фронтальную камеру, а основной блок камеры от легендарной компании Leica имеет сразу три отдельных сенсора. Впрочем, наибольший интерес в последние дни прикован отнюдь не к техническим характеристикам уже попавших на рынок новинок, а к их внешнему виду.

Как стало известно благодаря опубликованным недавно патентным изображениям, новые Huawei P30 обзаведутся оригинальным двухцветным дизайном. На показанных в Сети изображениях можно увидеть, что нижняя часть корпуса нового смартфона выполнена в сером цвете, в то время как его верхняя часть значительно темнее. Существует вероятность, что новые цвета для своих новинок производитель представит уже в сентябре в рамках выставки IFA 2019.

Кроме того, немногим позднее ожидается также презентация долгожданных новинок серии Mate 30, которые получили продвинутые фотовозможности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:32

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