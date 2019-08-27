«Дом-2»: Никита Рудаков оставил больную Алину Галимову ради Ирины Пинчук

«Приоритеты у каждого свои. Когда любимый человек в больнице, другой должен быть с ним рядом…» - подчеркнула Алина Галимова.





Бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина закончилось для Алины Галимовой госпитализацией. Оказывается, что в день мероприятия у избранницы Никиты Рудакова неожиданно поднялась температура и начало тревожить горло.Галимова была уверена, что все, в конечном счете, пройдет, поэтому без сомнений отправилась на праздник Донцовой и Купина. Вот только на свадьбе состояние Алины начало только ухудшаться. В итоге после церемонии девушка решила вернуться на Поляну.Вечером Галимова оказалась в больнице с температурой 39,3. Более того, все время, пока Алине становилось только хуже, возле нее не было ее молодого человека Никиты Рудакова, который решил продолжить «отрываться» на бракосочетании Купина и Донцовой.Утром Рудакову досталось от ведущей «Дома-2» Ольги Орловой, которая не только отчитала своего подопечного, но и продемонстрировала ему запись, где он веселится с Ириной Пинчук. Сама Галимова заявляет, что ее ничуть не обидело, что Никита оставил ее одну в тот момент, когда она болела и веселился с бывшей пассией Валерия Блюменкранца, однако на будущее, ей бы очень не хотелось, чтобы подобные инциденты имели место быть.