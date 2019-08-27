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Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены пошлин

Специалисты решили рассчитать стоимость популярных автомобилей иностранных производителей на российском рынке, если бы в структуру цены не были включены разнообразные налоги и пошлины. Как показал результат, ценники на популярные модели действительно могли бы стать более доступными.
Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены пошлин

Отмечается, что из-за высокой цены на автомобили с пробегом, многие россияне вынуждены покупать иномарки, сборка которых налажена непосредственно внутри страны. Впрочем, невзирая на присутствие большого числа производителей, выбор конкретных моделей не так уж широк. Однако, утверждают эксперты, ситуация могла бы измениться, если бы ценник на машины с пробегом не формировался с учетом 22-процентной пошлины и других налогов.

К примеру, популярный в России внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска с 2,7-литровым двигателем и пробегом всего 22 000 километров на зарубежных аукционах стоит всего 2 миллиона рублей. А вот в России за такой автомобиль придется отдать уже 2,9 миллиона рублей. Нашли эксперты и еще один интересный экземпляр с хорошей ценой. Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV с пробегом всего в 4 000 километров стоит на японском аукционе 1,6 миллиона рублей, но с учетом всех сборов и налогов до российского рынка этот экземпляр доберется уже с ценником в 2,7 миллиона рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:48

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