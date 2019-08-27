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Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала дочь-школьницу

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз показала дочь-школьницу. 8-летняя Анна уже приступила к учёбе в немецкой школе имени Ф.П. Гааза, перейдя в четвёртый класс.
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала дочь-школьницу

Общая дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссёра Константина Богомолова растёт творческой личностью, посещает художественную школу и пишет картины маслом. Недавно на своей странице в Instagram героиня сериала «Содержанки» опубликовала написанную дочерью работу, а комментаторы посоветовали артистке подумать над созданием выставки из её картин. Некоторые подписчики даже предлагали купить полотно.
Накануне у Мороз появилась новая фотография Анны в школьной форме, которая 26 августа пошла в четвертый класс немецкой школы имени Ф.П. Гааза. «Пока я гастролирую, эта смуглая девушка пошла в школу», - написала актриса.

В комментариях Дарья Мороз рассказала, что выбрала это учебное заведения из-за немецкой системы образования и отсутствия «совка», подчеркнув изначальное негодование семьи, однако сейчас она уверяет, что все счастливы такому выбору.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:31

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