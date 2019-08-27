Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала дочь-школьницу

Общая дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссёра Константина Богомолова растёт творческой личностью, посещает художественную школу и пишет картины маслом. Недавно на своей странице в Instagram героиня сериала «Содержанки» опубликовала написанную дочерью работу, а комментаторы посоветовали артистке подумать над созданием выставки из её картин. Некоторые подписчики даже предлагали купить полотно.Накануне у Мороз появилась новая фотография Анны в школьной форме, которая 26 августа пошла в четвертый класс немецкой школы имени Ф.П. Гааза. «Пока я гастролирую, эта смуглая девушка пошла в школу», - написала актриса.В комментариях Дарья Мороз рассказала, что выбрала это учебное заведения из-за немецкой системы образования и отсутствия «совка», подчеркнув изначальное негодование семьи, однако сейчас она уверяет, что все счастливы такому выбору.