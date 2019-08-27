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Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent

Муж Полины Гагариной показал оригинальный микс клипов Аллы Пугачевой и 50 Cent со Snoop Dogg. Черно-белый ролик с неожиданным финалом вызвал противоречивые отзывы подписчиков Instagram-страницы Дмитрия Исхакова.
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent

Второй муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков продемонстрировал пользователям сети Instagram свое достаточно специфическое и немного странное чувство юмора. Амбассадор Sony Alpha Brand опубликовал в ленте своего микроблога черно-белое видео, которое начинается как клип Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», но имеет совсем неожиданное продолжение: в ролике появляются американские рэперы 50 Cent и Snoop Dogg. В финале импровизированного микса используются вырезки из совместной работы двух известных зарубежных артистов, речитатив которых, как оказалось, отлично ложиться на музыку Татьяны Снежиной.

За день публикация супруга Гагариной была просмотрена более 30 тысяч раз, но мнения подписчиков его страницы насчет оригинального ролика разделились. Некоторые упрекнули Исхакова в черствости, так как в репертуар Примадонны песня «Позови меня с собой» попала уже после смерти Снежиной, а черно-белый клип был снять в память о поэтессе, другие же посчитали работу очень забавной и оценили чувство юмора фотографа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:22

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