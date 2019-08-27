Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных собак

«Владельцы собак часто сами становятся заложниками ситуации. Отсутствие специальных площадок для выгула домашних любимцев заставляет хозяев животных заставляет их выводить питомцев прямо во двор. Ситуация требует не просто введения ответственности, а и принятия мер по организации отдельных мест, где собаки могли бы справлять нужду», - рассказал Прохоров.



