Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных собак
Владелец ГК «Удача»и член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров заявил, что власти должны обеспечить безопасный выгул для владельцев крупных собак. Ранее российские чиновники призвали ввести штрафы или даже сроки для хозяев животных за нападение последних на человека.
Одним из инициаторов предложения стал глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. По его словам, владельцы собак, напавших на прохожих, должны нести ответственность, так как предотвратить инцидент можно было наличием простого намордника. Владимир Прохоров отметил, что далеко не все хозяева животных подходят к их выгулу безответственно.
По данным издания «ПолитЭксперт», сейчас Россия занимает пятое место по количеству собак во всем мире. Только в официальных хрониках значатся примерно 18 миллионов питомцев.
Одним из инициаторов предложения стал глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. По его словам, владельцы собак, напавших на прохожих, должны нести ответственность, так как предотвратить инцидент можно было наличием простого намордника. Владимир Прохоров отметил, что далеко не все хозяева животных подходят к их выгулу безответственно.
«Владельцы собак часто сами становятся заложниками ситуации. Отсутствие специальных площадок для выгула домашних любимцев заставляет хозяев животных заставляет их выводить питомцев прямо во двор. Ситуация требует не просто введения ответственности, а и принятия мер по организации отдельных мест, где собаки могли бы справлять нужду», - рассказал Прохоров.
По данным издания «ПолитЭксперт», сейчас Россия занимает пятое место по количеству собак во всем мире. Только в официальных хрониках значатся примерно 18 миллионов питомцев.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:15