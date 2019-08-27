АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного тела

Польза кабачков для человеческого организма неоценима. Этот здоровый продукт содержит в себе полезные микроэлементы,а также идеально подходит для диетического питания и в приготовлении может сочетаться с любыми продуктами.
Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного тела

Кабачок был завезен в Европу в XVI и изначально предназначался исключительно для декорации. О полезных свойствах узнали немного позже и стали употреблять его в пищу. Кабачки считаются низкокалорийными овощами. В одном кабачке содержится всего около 19 килокалорий, а в составе около 90% – вода. Это незаменимый продукт питания для девушек, которые находятся в погоне за стройным телом. Более того, он не теряет свои полезные свойства в любом виде – жареном или тушеном.

В овоще содержатся полезные элементы и для детей, которые помогают справиться с инфекционными болезнями и стимулируют организм к быстрому росту. Также в некоторых странах на основе этого овоща разрабатывают ряд медицинских препаратов, направленных на повышение мужской потенции.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на…
Ростех подготовил для МАКС-2019 десять…
Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены…
В Перми врачи пришили ребенку ногу, отрезанную…
Диетологи рассказали, кому надо есть…
Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный…
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала…
«Дом-2»: Никита Рудаков оставил больную Алину Галимову ради Ирины…
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50…
СБУ заблокировала Верховную Раду…
Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных…
Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного…
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План…
Врачи рассказали об опасности пониженного давления для…
Певец Юлиан опроверг информацию о своей…
19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм…
Божена Рынска поразмышляля о новых поклонниках после смерти…
Евгения Медведева стала послом Сборной России на Олимпиаде в…
Названы 8 наиболее эффективных продуктов для борьбы с…
Стали известны неправильные пищевые привычки из советского…
Доктор Мясников рассказал о причинах ожирения у…
В Сети появилось описание дизайна умного телевизора Redmi…
Названы регионы России, где чаще всего встречаются проблемы со…
«Роскосмос» впервые показал макет ракеты…
Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню…
Разработчики The Sims работают над новой…
Смартфон Realme XT с камерой на 65 Мп показали на официальном…
Медики рассказали о способах снижения артериального давления без применения…
Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью…
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в…
Волочкова призвала подписчиков «простить ее…
США признали страной с самым большим количеством венерических…
Американские СМИ предрекли войну между Южной Кореей и…
Кит Харингтон заставил супругу ревновать к Анджелине…
Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии в…
Motorola One Zoom показали сразу в трех…
Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о пережитом…
Дарья Повереннова рассказала о главных минусах…
Составлен ТОП-5 авто на АКПП с бюджетом до 8000$…
Максим Галкин с сыном Гарри умилили фанатов в…
Просмотреть все новости