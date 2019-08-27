Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного тела





Кабачок был завезен в Европу в XVI и изначально предназначался исключительно для декорации. О полезных свойствах узнали немного позже и стали употреблять его в пищу. Кабачки считаются низкокалорийными овощами. В одном кабачке содержится всего около 19 килокалорий, а в составе около 90% – вода. Это незаменимый продукт питания для девушек, которые находятся в погоне за стройным телом. Более того, он не теряет свои полезные свойства в любом виде – жареном или тушеном.В овоще содержатся полезные элементы и для детей, которые помогают справиться с инфекционными болезнями и стимулируют организм к быстрому росту. Также в некоторых странах на основе этого овоща разрабатывают ряд медицинских препаратов, направленных на повышение мужской потенции.