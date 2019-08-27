Звезда «Дома-2» Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План Б»

«Я пытался ухаживать за Олей, неоднократно предлагал ей встречаться, но у нас так и не получилось… Зачем я пошел на шоу? Потому что это шанс побороться за ее сердце… Я бы очень пожалел, если б не использовал этот шанс», - заявил Гриценко, сообщает «СтарХит».





На днях во время прямой трансляции на телеканале «ТНТ», посвященной старту телешоу «Танцы», в эфире продемонстрировали видеоролик со съемочного процесса проекта «План Б», на котором певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова танцует обворожительный медленный танец с одним из бывших своих подопечных.Внимательные телезрители сразу же узнали молодого человека, с которым так мило общалась Бузова. Им оказался экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко. Стоит напомнить, что 24-летний герой скандальной телестройки начал ухаживать за Ольгой практически сразу же, как только появился в Периметре.Гриценко дарил Бузовой цветы и различные необычные подарки, приглашал ее на свидания и в кино, однако Ольга оказалась не готова построить отношения с парнем на 8 лет младше себя. Немало важным оказалось и то, что ведущая «Дома-2» не верила в искренность своего подопечного.К слову, Гриценко убежден, что сейчас у него куда больше шансов завоевать сердце Бузовой.