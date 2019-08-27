Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации
Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что его обращение к врачам имело целью "просто проверить здоровье".
Не так давно в соцсети Telegram на канал Mash поступило сообщение о госпитализации Юлиана в Москве по причине проблем с сердцем. В интервью для портала РИА Новости звезда 90-х рассказал о том, что "раз в жизни" решил обследоваться. Артист обратил внимание на нормальное состояние своего здоровья.
Популярность Юлиана пришла к нему в 90-е годы. Тогда знаменитость выступал на сцене Георгиевского зала в Кремле по случаю визита английской королевы Елизаветы II.
Не так давно в соцсети Telegram на канал Mash поступило сообщение о госпитализации Юлиана в Москве по причине проблем с сердцем. В интервью для портала РИА Новости звезда 90-х рассказал о том, что "раз в жизни" решил обследоваться. Артист обратил внимание на нормальное состояние своего здоровья.
Популярность Юлиана пришла к нему в 90-е годы. Тогда знаменитость выступал на сцене Георгиевского зала в Кремле по случаю визита английской королевы Елизаветы II.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 13:35