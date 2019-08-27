В Сети появилось описание дизайна умного телевизора Redmi TV
В Сети появилось описание дизайна будущего умного телевизора Redmi TV от компании Xiaomi. Прибор получит максимально узкие рамки по краям и уникальный интерфейс, позволяющий разбивать дисплей на 18 отдельных сегментов.
На изображении, появившемся в индийском сегменте интернета, можно заметить, что в центральной части нижней панели телевизора разместилась камера для видеосвязи и записи роликов. Также в комплекте с прибором будут поставляться ножки для его установки на ровную поверхность. Для удобства производитель решил дополнить поставку креплениями на стену с удобными механизмами поворота в стороны.
В меню Redmi TV пользователь сможет разделить дисплей на 18 сегментов, выводя на каждый из них желаемый контент. Глава подразделения Redmi Лу Вейбинг в одном и пресс-релизов отметил, что в операционной системе телевизора будет иметься поддержка всех устройств от Xiaomi и фирменного приложения.
На изображении, появившемся в индийском сегменте интернета, можно заметить, что в центральной части нижней панели телевизора разместилась камера для видеосвязи и записи роликов. Также в комплекте с прибором будут поставляться ножки для его установки на ровную поверхность. Для удобства производитель решил дополнить поставку креплениями на стену с удобными механизмами поворота в стороны.
В меню Redmi TV пользователь сможет разделить дисплей на 18 сегментов, выводя на каждый из них желаемый контент. Глава подразделения Redmi Лу Вейбинг в одном и пресс-релизов отметил, что в операционной системе телевизора будет иметься поддержка всех устройств от Xiaomi и фирменного приложения.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:35