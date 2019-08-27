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Врачи рассказали об опасности пониженного давления для человека

У многих людей пониженное давление не сопровождается никакими болезненными симптомами или дискомфортом. Однако, утверждают опытные медики, это вовсе не повод спокойно относиться к таким изменениям в состоянии организма.

Отмечается, что постоянно пониженное давление в медицине называется артериальной гипотензией и считается серьезным отклонением. Его фиксируют в случаях, когда артериальное давление пациентов падает до отметки в 100 на 70 и ниже, а также носит хронический характер. И в этом случае появляется немало дополнительных рисков для организма, несмотря на то, что это состояние менее опасно, чем повышенное давление.

При существенном снижении давления, считают врачи, возникает риск развития некоторых осложнений, в том числе риск нарушения кровообращения головного мозга. Утверждается, что при значительном снижении давления движение крови в сосудах существенно замедляется, тем самым, поступление кислорода и прочих питательных веществ в различные органы становится недостаточным. Эксперты подчеркивают, что в таких случаях наибольший удар приходится на мозг и сердце, может даже развиваться сердечная недостаточность.

В этой связи медики подчеркивают, что основными признаками снижения артериального давления считаются тошнота, общая слабость организма, рассеянность, сонливость, головокружения и раздражительность. Если давление падает до очень низких отметок и долгое время не повышается, лучше всего вызвать бригаду скорой помощи.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:39

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