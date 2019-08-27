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19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм русалки

19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм русалки. Александра осуществила мечту Нади на её пятилетие, преподнеся неожиданный сюрприз.
19-летняя дочь Татьяны Навки подарила сестре костюм русалки

Татьяна Навка дважды мама: от первого брака с тренером Александром Жулиным 19 лет назад на свет появилась Саша, а в браке с нынешним мужем Дмитрием Песковым у пары родилась Надежда. Недавно последняя отмечала первый юбилей и принимала подарки на свой день рождения. Старшая сестра подарила ей костюм русалки, о котором она давно мечтала. «Мечтам свойственно сбываться! Особенно мечтам маленьких детей», - написала Навка.

Ранее фигуристка заявляла, что Надя становится упрямой, и попросила ложиться позже спать, как только ей исполнится 5 лет. Дочь Александра проживает в Соединённых Штатах и пробует себя в роли певицы под псевдонимом Алексия.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:29

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